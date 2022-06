“L’Isola dei Famosi”, Luca Daffrè contro Marialaura De Vitis: clamorosa rivelazione (Di giovedì 23 giugno 2022) A pochi giorni dalla finale de “L’Isola dei Famosi“, saltano gli schemi tra i naufraghi. Luca Daffrè, che sembrava avesse stretto un bel legame con Marialaura De Vitis, si è scagliato contro l’ex pupa, accusandola di essere stata falsa nei suoi confronti. L’ex protagonista di “Uomini e Donne” ha trovato man forte in Carmen Di Pietro, che gli ha dato ragione. In questo articolo vi spieghiamo nei dettagli tutto quello che è successo nelle ultime ore in Honduras. (Continua dopo la foto…) Chi sono i finalisti de “L’Isola dei Famosi” L’edizione più lunga nella storia de “L’Isola dei Famosi” sta per giungere al termine. Lunedì prossimo andrà in onda la finale del reality show condotto da Ilary Blasi su ... Leggi su tvzap (Di giovedì 23 giugno 2022) A pochi giorni dalla finale de “dei“, saltano gli schemi tra i naufraghi., che sembrava avesse stretto un bel legame conDe, si è scagliatol’ex pupa, accusandola di essere stata falsa nei suoi confronti. L’ex protagonista di “Uomini e Donne” ha trovato man forte in Carmen Di Pietro, che gli ha dato ragione. In questo articolo vi spieghiamo nei dettagli tutto quello che è successo nelle ultime ore in Honduras. (Continua dopo la foto…) Chi sono i finalisti de “dei” L’edizione più lunga nella storia de “dei” sta per giungere al termine. Lunedì prossimo andrà in onda la finale del reality show condotto da Ilary Blasi su ...

Pubblicità

trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - andrewsword2 : RT @red_zombie_69: Che nostalgia i virologi in TV, adesso aspettano solo di essere chiamati per il Grande Fratello VIP o per l'isola dei Fa… - CorriereCitta : Uomini e Donne: Alessandro Iannoni dopo l’Isola dei Famosi rifiuta il ‘trono’ - PaoloIraldi : @belladinotte23 L'isola dei vip... infatti non ci sono stato. Per ora (??) - giorfanomario : RT @SilvanaBellucc6: Giusto per sbattere in faccia la scorrettezza di questa Isola, dopo che la Di Pietro ha divorato di tutto ad ogni punt… -