L’inizio della fine di Stranger Things | cosa aspettarsi dagli ultimi episodi

(Di giovedì 23 giugno 2022) «L’inverno sta arrivando», non su Westeros, come cantilenavano le infinite pubblicità de Il Trono di Spade, ma sulla piccola Hawkins. Ed è un inverno cupo, quello che attende la minuscola cittadina dell’Indiana, un inverno triste, che dietro di sé sembra destinato a lasciare una sola consapevolezza: non è sufficiente esercitare la propria volontà perché tutto possa essere vinto. «I tuoi amici non sono preparati per questa battaglia». La voce del professore è solenne. E Undici, un tempo impavida, ha negli occhi un’ombra. Il riflesso di una paura. È il sospetto che possa essere finita, la lunga sequela di successi, l’epopea gloriosa dei bambini-eroi. Quei tempi, le lotte vittoriose, La Storia Infinita come grido di battaglia potrebbero essere giunti al termine. Andati. Spariti, e con loro le atmosfere dolcemente infantili di, capitoli ...