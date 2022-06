Linea verde del Torino: tanti giovani nel mirino (Di giovedì 23 giugno 2022) Vagnati cerca giovani di prospettiva da inserire in squadra nella prossima stagione. La Linea verde del Torino comprende prospetti “made in Italy”, ma anche provenienti dall’estero. Intanto però c’è da sciogliere il rebus legato all’eredità di Bremer, ma il Torino è molto vicino ad assicurarsi Luis Henrique del Marsiglia. Linea verde del Torino, attenzione particolare ai millennials? I primi obbiettivi riguardano la difesa. Molto probabilmente ci sarà particolare attenzione nel reparto vista la partenza di Bremer verso altri lidi. I granata starebbero pensando a Oumar Solet, difensore classe 2000? messosi in mostra con il Salisburgo. L’altro nome sarebbe quello di Caleta-Car, difensore croato venticinquenne del Marsiglia. Un nome più “pronto” a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 23 giugno 2022) Vagnati cercadi prospettiva da inserire in squadra nella prossima stagione. Ladelcomprende prospetti “made in Italy”, ma anche provenienti dall’estero. Intanto però c’è da sciogliere il rebus legato all’eredità di Bremer, ma ilè molto vicino ad assicurarsi Luis Henrique del Marsiglia.del, attenzione particolare ai millennials? I primi obbiettivi riguardano la difesa. Molto probabilmente ci sarà particolare attenzione nel reparto vista la partenza di Bremer verso altri lidi. I granata starebbero pensando a Oumar Solet, difensore classe 2000? messosi in mostra con il Salisburgo. L’altro nome sarebbe quello di Caleta-Car, difensore croato venticinquenne del Marsiglia. Un nome più “pronto” a ...

