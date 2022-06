Liga, ecco il calendario: si parte il 14 agosto, il Clasico alla 9a e 26esima. I derby di Madrid e Siviglia... (Di giovedì 23 giugno 2022) E' stato ufficializzato dopo il sorteggio avvenuto nel pomeriggio il calendario della Liga spagnola 2022-2023. Via il 14 agosto, stop per... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 giugno 2022) E' stato ufficializzato dopo il sorteggio avvenuto nel pomeriggio ildellaspagnola 2022-2023. Via il 14, stop per...

Pubblicità

PSGRelay : RT @sportli26181512: #Tebas risponde ad Al Khelaïfi: 'Ci prende tutti per stupidi': Il presidente della #Liga replica stizzito alle parole… - sportli26181512 : #Tebas risponde ad Al Khelaïfi: 'Ci prende tutti per stupidi': Il presidente della #Liga replica stizzito alle paro… - CalcioPillole : #Liga, il #Girona ultimo club che farà parte del campionato spagnolo: ecco il quadro completo. - Moixus1970 : RT @tvdellosport: BLANCOS CAMPIONI?????? Il Real Madrid vince anche gara-4 della serie finale contro il Barcellona e per la 36esima volta è c… - GIUSPEDU : RT @tvdellosport: BLANCOS CAMPIONI?????? Il Real Madrid vince anche gara-4 della serie finale contro il Barcellona e per la 36esima volta è c… -