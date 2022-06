Letta non sa come venirne fuori e scivola nel paradosso: «La scissione nei 5Stelle rafforza il governo» (Di giovedì 23 giugno 2022) Prende tempo, farfuglia. Enrico Letta glissa sulle prossime mosse dopo la fuoriuscita di Luigi Di Maio dal movimento 5Stelle. E la nascita del nuovo partitino guidato dal ministro degli Esteri. Le nuove alleanze? Il campo largo? Si vedrà. Letta: prima un’idea di Italia, poi le alleanze “L’obiettivo principale che abbiamo è costruire un’idea di Italia che convinca gli italiani nel 2023. Questo è l’impegno principale”, dice il segretario del Pd. “Costruire un’idea d’Italia per il futuro. Attorno a questo costruiremo le alleanze. E faremo i ragionamenti con i nostri interlocutori”. Letta vorrebbe far credere che la priorità delle prossime intese per non scomparire alle politiche è una fantomatica ‘idea di Italia”. “Noi ci concentreremo sulle idee, sulle cose, sulle riforme, sui progetti. Questo è ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 giugno 2022) Prende tempo, farfuglia. Enricoglissa sulle prossime mosse dopo lauscita di Luigi Di Maio dal movimento. E la nascita del nuovo partitino guidato dal ministro degli Esteri. Le nuove alleanze? Il campo largo? Si vedrà.: prima un’idea di Italia, poi le alleanze “L’obiettivo principale che abbiamo è costruire un’idea di Italia che convinca gli italiani nel 2023. Questo è l’impegno principale”, dice il segretario del Pd. “Costruire un’idea d’Italia per il futuro. Attorno a questo costruiremo le alleanze. E faremo i ragionamenti con i nostri interlocutori”.vorrebbe far credere che la priorità delle prossime intese per non scomparire alle politiche è una fantomatica ‘idea di Italia”. “Noi ci concentreremo sulle idee, sulle cose, sulle riforme, sui progetti. Questo è ...

