“Lei era stupenda”. Valeria Marini, commozione e dolore nelle sue parole (Di giovedì 23 giugno 2022) Estate in Diretta, Valeria Marini ospite della puntata di oggi 23 giugno. La showgirl si è lasciata andare ad una lunga confessione davanti a Roberta Capua e Gianluca Semprini ripercorrendo tappe della sua vita, amori e delusioni. Poche settimane fa aveva patito l’ultima. Da qualche tempo si vociferava di una partecipazione della showgirl al popolare quiz televisivo condotto da Carlo Conti. Ebbene il giornalista Alberto Dandolo, che cura una rubrica sul magazine Oggi, ha svelato alcune indiscrezioni proprio su Valeria Marini e il suo futuro. Secondo il noto esperto di gossip e tv la vip sarebbe stata scartata proprio da Carlo Conti dopo aver effettuato un provino. “Ha sostenuto un faticoso provino per partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show, ma non sarebbe stata scelta per far parte del cast…”. Negli ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) Estate in Diretta,ospite della puntata di oggi 23 giugno. La showgirl si è lasciata andare ad una lunga confessione davanti a Roberta Capua e Gianluca Semprini ripercorrendo tappe della sua vita, amori e delusioni. Poche settimane fa aveva patito l’ultima. Da qualche tempo si vociferava di una partecipazione della showgirl al popolare quiz televisivo condotto da Carlo Conti. Ebbene il giornalista Alberto Dandolo, che cura una rubrica sul magazine Oggi, ha svelato alcune indiscrezioni proprio sue il suo futuro. Secondo il noto esperto di gossip e tv la vip sarebbe stata scartata proprio da Carlo Conti dopo aver effettuato un provino. “Ha sostenuto un faticoso provino per partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show, ma non sarebbe stata scelta per far parte del cast…”. Negli ...

