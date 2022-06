Pubblicità

cuba98w : RT @NapoliToday: #Cronaca Le offrono 280 euro al mese per un lavoro da dieci ore al giorno - NapoliToday : #Cronaca Le offrono 280 euro al mese per un lavoro da dieci ore al giorno -

Today.it

...parlano dello sfruttamento da parte degli pseudo - imprenditori e dei datori di lavoro che... Napoli, datore di lavoro cerca 'schiavi':euro al mese per 10 ore al giorno Il video in ...... passando da 250 km/h akm/h. L'elevata rigidità torsionale della struttura della carrozzeria e ... I sedili avvolgenti M Carbon opzionali per guidatore e passeggero anterioreinvece una ... Le offrono 280 euro al mese per dieci ore al giorno: "Voi giovani non avete voglia di lavorare" “Francesco, ascolta l’esperienza di questa ragazza imbattutasi in questa offerta di lavoro: 10 ore al giorno per una retribuzione di 280 euro mensili. Ma siamo sicuri che i giovani non vogliano ...Lavorare 10 ore al giorno per 280 euro al mese e per di più fare orario continuato il sabato: è questa l’assurda offerta di lavoro nella quale si è imbattuta una ragazza a Napoli, zona Secondigliano, ...