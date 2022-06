Le mani della Russia sull’Afghanistan (Di giovedì 23 giugno 2022) Per pura coincidenza il terremoto che ha devastato le province di Khost e Paktika, mietendo 1000 vittime, scuote l’Afghanistan a poche ore dalla promessa del Cremlino di sbloccare grano a beneficio di Kabul. Coincidenza perché Madre Natura non si muove seguendo le regole della geopolitica, eppure le parole di Putin sugli aiuti alimentari spingono ancora InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 23 giugno 2022) Per pura coincidenza il terremoto che ha devastato le province di Khost e Paktika, mietendo 1000 vittime, scuote l’Afghanistan a poche ore dalla promessa del Cremlino di sbloccare grano a beneficio di Kabul. Coincidenza perché Madre Natura non si muove seguendo le regolegeopolitica, eppure le parole di Putin sugli aiuti alimentari spingono ancora InsideOver.

Pubblicità

_Nico_Piro_ : popolare di Lugansk. Severodonietsk divenne così la capitale de facto della regione o meglio di quella parte (2/3ci… - ItaliaViva : 'Il Presidente #Draghi assieme a #Macron e Scholz in viaggio per #Kiev danno una immagine iconica fantastica di com… - ricpuglisi : La valutazione del gas naturale come fonte energetica poco inquinante ha consegnato mani e piedi molti paesi europe… - SoulSafe2 : RT @Tagota14: In un attimo il rumore preme l'aria Come nuvola profumata sulla pelle Bagnata dalla pioggia inaspettata Lanciatasi nel vuoto… - Annroveda : RT @AngeloSab82: La gioia è la più bella creatura uscita dalle mani di Dio dopo l’amore e il demonio ha paura della gente allegra. San Gio… -