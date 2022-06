Le maglie da calcio storiche rivivono alla Sartoria Sportiva (Di giovedì 23 giugno 2022) «Fino a sette anni fa non sapevo attaccare nemmeno un bottone, ma quando mi sono messo davanti a una macchina da cucire era come se lo avessi fatto da sempre. E se non cucio tutti i giorni mi manca qualcosa». A parlare è Paolo Grechi, titolare e fondatore della Sartoria Sportiva, dove ogni idea può diventare realtà, cucitura dopo cucitura, un viaggio nella storia dello sport da dove pescare e rifare maglie e modelli entrati nella storia. Italia, Mundial Spagna '82 Il dettaglio tricolore sulla manica della divisa dell'Italia '82 Sartoria SportivaDall'idea alla maglia LEGGI ANCHE: Le maglie da calcio vintage sono il nuovo trend. Ecco dove acquistarleIndossare divise anni Ottanta o Novanta è diventato cool, come dimostrano i calciatori stessi. Ecco dove ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 23 giugno 2022) «Fino a sette anni fa non sapevo attaccare nemmeno un bottone, ma quando mi sono messo davanti a una macchina da cucire era come se lo avessi fatto da sempre. E se non cucio tutti i giorni mi manca qualcosa». A parlare è Paolo Grechi, titolare e fondatore della, dove ogni idea può diventare realtà, cucitura dopo cucitura, un viaggio nella storia dello sport da dove pescare e rifaree modelli entrati nella storia. Italia, Mundial Spagna '82 Il dettaglio tricolore sulla manica della divisa dell'Italia '82Dall'ideamaglia LEGGI ANCHE: Ledavintage sono il nuovo trend. Ecco dove acquistarleIndossare divise anni Ottanta o Novanta è diventato cool, come dimostrano i calciatori stessi. Ecco dove ...

