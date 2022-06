Lazio, Zingaretti: 322 domande per bando ‘Innovazione Sostantivo Femminile’ (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma – Si è chiuso lo sportello del bando ‘Innovazione Sostantivo Femminile’, 322 le domande presentate per un totale di 7.808.776 euro di contributi tra imprese e partite IVA. Oltre il 60% delle domande provengono dalla Provincia di Roma, le restanti sono istribuite su tutto il territorio della Regione tra Frosinone, Latina, Viterbo e Rieti. La misura nasce con l’obiettivo di sostenere le micro, piccole e medie imprese femminili, favorendone i percorsi di sviluppo. Il contributo è a fondo perduto ed è destinato a progetti che adottano nuove tecnologie o soluzioni digitali, processi e sistemi di innovazione aziendali. “È intenzione della Giunta regionale finanziare tutti i progetti ammissibili- ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Nicola ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma – Si è chiuso lo sportello del, 322 lepresentate per un totale di 7.808.776 euro di contributi tra imprese e partite IVA. Oltre il 60% delleprovengono dalla Provincia di Roma, le restanti sono istribuite su tutto il territorio della Regione tra Frosinone, Latina, Viterbo e Rieti. La misura nasce con l’obiettivo di sostenere le micro, piccole e medie imprese femminili, favorendone i percorsi di sviluppo. Il contributo è a fondo perduto ed è destinato a progetti che adottano nuove tecnologie o soluzioni digitali, processi e sistemi di innovazione aziendali. “È intenzione della Giunta regionale finanziare tutti i progetti ammissibili- ha dichiarato il Presidente della Regione, Nicola ...

CorrNazionale : #Siccità, il governatore #Zingaretti firma il decreto: nel #Lazio proclamato lo stato di calamità naturale fino al… - AndreaStair : RT @EmMicucci: #Covid #Lazio Boom di contagi: torna la #mascherina. La regione ne raccomanda uso dove non è garantito il distanziamento 'vi… - Valter41271244 : RT @Agenzia_Ansa: Siccità, Zingaretti firma il decreto per lo stato di calamità. Richiesto al governo anche lo Stato di emergenza #ANSA ht… - NoemiDeSan : RT @JunkerApp: Con l'approvazione della delibera della Giunta Zingaretti, i #comuni del Lazio hanno delle linee guida per la realizzazione… - JunkerApp : Con l'approvazione della delibera della Giunta Zingaretti, i #comuni del Lazio hanno delle linee guida per la reali… -