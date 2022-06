Lazio, il Siviglia si fa sotto per Luis Alberto: prima offerta per il Mago (Di giovedì 23 giugno 2022) Calciomercato Lazio: il Siviglia ci prova per Luis Alberto e avrebbero presentato ai biancocelesti la prima offerta per il Mago Il Siviglia tiene sempre nel mirino Luis Alberto e adesso ci prova seriamente. Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero infatti, gli spagnoli nei giorni scorsi avrebbero presentato una prima proposta ufficiale alla Lazio da 16 milioni di euro. Un’offerta considerata bassa dai biancocelesti, che chiedono almeno il doppio, e per questo rifiutata. Il Siviglia vorrebbe fare leva sulla voglia mai sopita del Mago di tornare in Spagna ma per arrivare a dama servirà necessariamente un deciso ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Calciomercato: ilci prova pere avrebbero presentato ai biancocelesti laper ilIltiene sempre nel mirinoe adesso ci prova seriamente. Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero infatti, gli spagnoli nei giorni scorsi avrebbero presentato unaproposta ufficiale allada 16 milioni di euro. Un’considerata bassa dai biancocelesti, che chiedono almeno il doppio, e per questo rifiutata. Ilvorrebbe fare leva sulla voglia mai sopita deldi tornare in Spagna ma per arrivare a dama servirà necessariamente un deciso ...

