Lazio | 5 milioni per sostenere la transizione digitale degli under 35

ROMA – "5 milioni di euro per sostenere la transizione digitale di piccole e medie imprese e liberi professionisti under 35. Con voucher diagnosi digitale vogliamo sostenere le idee innovative dei giovani e rendere il nostro sistema produttivo sempre più competitivo e al passo con i tempi". E' quanto afferma sui suoi canali social il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti (foto), ex segretario nazionale del Partito Democratico.

