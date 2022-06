Lavoro | Damiano | ' uscire da schemi tradizionali rinnovare contratti quando scadono'

(Di giovedì 23 giugno 2022) Bologna, 23 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Bisognadagliche vedonobuoni ecattivi, però abbiamo istorici e quelli dei sindacati autonomi. Ibisognerebbe rinnovarlianche se c'è l'indennità di vacanza contrattuale". A dirlo al Festival delCesare, già ministro dele componente cda Inail, intervenendo all'evento ‘La contrattazione di qualità è rappresentatività'. "Bisogna - auspica - che il governo nel Pnrr intervenga sul cuneo fiscale. In modo da non caricare sul datore dii costi".

Pubblicità

InContra_CS : Cesare Damiano: “i CCNL di CIFA e CONFSAL sono allineati dal punto di vista retributivo ai cosiddetti contratti lea… - damiano_chirico : RT @amendolaenzo: Con il voto favorevole di oggi, il #Senato approva la risoluzione e dà al Governo pieno mandato sui temi dell’#EUCO. Una… - Damiano__89 : RT @Wilkes_94: @salines_simone Nessuno come lui, etica del lavoro inarrivabile da nessun altro. - ailuuiiig : @masuqer Firenze, 13 aprile, esami, psicologia, hotel, arancione, fenicottero, damiano, martina, tour, cantiere, lavoro, Carlo Conti - marilen49994641 : @JessySelassie ..viene invitato ad un’inaugurazione di una pasticceria di chef Damiano?! Oppure il break durante un… -

Adnkronos

...realizzare sono frutto di uncondiviso, reso possibile grazie a tutti voi". "Sono onorata di rappresentare l'Amministrazione comunale in questa importante occasione - ha dettonel suo ...Aspettano ore, aspettano un Godot col volto di, coi suoi capelli suadenti, e i tatuaggi che ...di padri e madri trascinati al seguito e impazienti di rimettersi in branda per ilche li ... Damiano: 'Uscire da schemi tradizionali rinnovare contratti quando scadono' Bologna, 23 giu. (askanews) - "Io sono a favore del salario minimo legale, ma se qualcuno crede che serva per fare contratti con salari più ricchi si sbaglia. Il salario minimo serve per dare un ulter ...A dirlo al Festival del lavoro Cesare Damiano, già ministro del Lavoro e componente cda Inail, intervenendo all’evento ‘La contrattazione di qualità è rappresentatività’.