Lavoro | Conte | ' salario minimo battaglia civiltà | stop paghe da fame' 2

(Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) - "Se non interveniamo oggi con il- ha proseguito - creiamo un rischio sistemico. Per il Censis ci sono 5,7 milioni di persone che vivono nella precarietà, hanno smesso di cercare uno sono lavoratori poveri. Se noi non li aiutiamo, nel 2050 ci troveremo di fronte ad altrettanti pensionati sotto la soglia di povertà. Questo allarme significa che dobbiamo fissare una soglia sotto alla quale non possono scendere le retribuzioni o un domani ci troveremo con un ondata di richiesta di pensioni di cittadinanza. E' meglio prevenire...".

Pubblicità

SBuffagni : Dal Tribunale di Napoli è arrivata la notizia che tutto il #M5S aspettava. La storia del ricorso è ormai alle spall… - TV7Benevento : Lavoro: Conte, 'salario minimo battaglia civiltà, stop paghe da fame' - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Conte “Vogliamo essere primi nel tendere la mano a chi in difficoltà” - - giuriagiuria : @VittorioDeMena @GiuseppeConteIT Se eravamo ancora vivi dopo i primi mesi di Pandemia lo dobbiamo solo all'OTTIMO lavoro di Conte!! - grandinettirose : @Ste_Mazzu Il potere è I partiti è questo che volevano bruciare Conte....avevano paura dell'onestà ....di quest'u… -

Il Tempo

E non comprendo quali siano i valori comuni e ancor di più i progetti cone Di Maio', scrive ... I rapporti con Di Maio sono cementati dalcomune alla Farnesina, ma nessun dialogo è stato ...I Cinque stelle cercano di riorganizzare il loroin parlamento con una serie di scambi di ... in un post pubblicato nel pomeriggio,scrive infatti che "essere i "primi" nel palazzo non è ... Lavoro: Conte, 'salario minimo battaglia civiltà, stop paghe da fame' Su questo stiamo lavorando con +Europa. Altri facciano quello che ritengono”. E rispetto alla polemica dei 5S sulle armi in Ucraina, oltre a ricordare che “fu proprio il governo Conte ad adottare ..."La politica è distratta mentre noi vogliamo parlare di Europa, dei nuovi equilibri imposti dalla guerra, di lavoro specie per ... Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Matteo Renzi.