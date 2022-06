Laudadio Gruppo Tim | Siamo nell' era della formazione interrotta | tempi accelerati

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "L'invecchiamento cerebrale degli ultimi due anni è stato il doppio rispetto ai precedenti anni. Tra le cause c'è l'accelerazione del tempo perché facciamo più cose contemporaneamente.'erae si fa fatica ad accettare il modello del microlearning, in cui non si possono garantire ritmi corretti di apprendimento". A dirlo Andrea, head of tim academy & developmentTim- Telecom Italia intervenendo all'evento ‘Il futuro del training: cosa abbiamo appreso sulle competenze negli ultimi due anni e come dobbiamo ripensare la', organizzato al Learning forum di Comunicazione Italiana, l'appuntamento italiano dedicato all'apprendimentoe ...