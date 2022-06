Latina, ritrovati fegato e rene in mare: indaga la procura (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo il fegato, riemerge dal mare un rene (pare, anche in questo caso, umano): la procura indaga. A seguito del rinvenimento di un fegato, un altro organo a quanto pare umano affiora dal mare di Latina. Un bagnante ha trovato un rene, più o meno nello stesso punto presso uno stabilimento a Foce Verde: la procura di Latina sta portando avanti le indagini per capire quale sia la natura di quegli organi, se animali o umani, e nel caso a chi appartengano. La scoperta macabra di una bagnante che mentre stava facendo una nuotata, ha notato a pochi metri da lei un fegato che galleggiava, ha fatto subito scalpore nel territorio. Dopo l’allarme alla Capitaneria di porto sono intervenute le ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo il, riemerge dalun(pare, anche in questo caso, umano): la. A seguito del rinvenimento di un, un altro organo a quanto pare umano affiora daldi. Un bagnante ha trovato un, più o meno nello stesso punto presso uno stabilimento a Foce Verde: ladista portando avanti le indagini per capire quale sia la natura di quegli organi, se animali o umani, e nel caso a chi appartengano. La scoperta macabra di una bagnante che mentre stava facendo una nuotata, ha notato a pochi metri da lei unche galleggiava, ha fatto subito scalpore nel territorio. Dopo l’allarme alla Capitaneria di porto sono intervenute le ...

