L’asse euroatlantico ha una nuova “power couple” tra Roma e Atene

(Di giovedì 23 giugno 2022) Quali passi strategici può stimolare Palazzo Chigi sia nel Mediterraneo che nel costone balcanico mentre, da un lato, in Turchia Erdogan spinge per un nuovo antiamericanismo e, dall’altro, le incertezze serbe producono ulteriore destabilizzazione alla voce allargamento Ue? Alcune risposte potrebbero arrivare da Mario Draghi e Kyriakos Mitsotakis: due personaggi molto diversi, ma accomunati dal fatto di essere i due volti atlantisti più “freschi” in un’Europa dove Parigi e Berlino hanno non pochi problemi interni da risolvere. Bilaterale Italia-Grecia L’occasione è stato il vertice bilaterale tra i premier di Italia e Grecia ieri a Palazzo Chigi, dove al di là delle dichiarazioni ufficiali, sono emersi alcuni spunti interessanti. In primis il gas è il terreno comune su cui fare rete diplomatica tra i paesi mediterranei e balcanici, ma anche la partita in Libia e la cooperazione ...