Lascia il calcio a soli 29 anni: annuncio dopo la vittoria dell’Europa League (Di giovedì 23 giugno 2022) Il calciatore ha dato l’addio al calcio in maniera inaspettata a soli 29 anni: in un lungo messaggio ha chiarito le ragioni del suo ritiro Capita molto di rado di assistere al ritiro di un calciatore al top della sua carriera ad appena 29 anni. In un periodo storico in cui la carriera dei calciatori Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 23 giugno 2022) Il calciatore ha dato l’addio alin maniera inaspettata a29: in un lungo messaggio ha chiarito le ragioni del suo ritiro Capita molto di rado di assistere al ritiro di un calciatore al top della sua carriera ad appena 29. In un periodo storico in cui la carriera dei calciatori Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

varesenews : Riky Colombo lascia il calcio giocato ma non la Pro Patria, lavorerà per il settore giovanile - zazoomblog : Calcio: Klopp saluta Mané ci lascia unicona moderna del Liverpool - #Calcio: #Klopp #saluta #lascia - NewsTuttoC : UFFICIALE - Pro Patria, capitan Colombo lascia il calcio giocato - PalermoToday : Giampiero Clemente a quasi 44 anni non lascia ma raddoppia: sarà calciatore e direttore sportivo del Resuttana… - Zedh82 : @giovaeffe Lascia stare quella partita..ho letto di esperti di calcio affermare che il Liverpool ci ha fatto vincer… -