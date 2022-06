Lady Diana «era innamorata pazza di George Michael» (Di giovedì 23 giugno 2022) Della presunta attrazione della principessa per il cantante si parla da anni. Ora un nuovo libro aggiunge ulteriori dettagli: pare che Diana chiamasse a casa George «a qualsiasi ora», lo invitasse «spesso a pranzo a Kensington Palace», e in sua presenza si comportasse come «una ragazzina isterica» Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 giugno 2022) Della presunta attrazione della principessa per il cantante si parla da anni. Ora un nuovo libro aggiunge ulteriori dettagli: pare chechiamasse a casa«a qualsiasi ora», lo invitasse «spesso a pranzo a Kensington Palace», e in sua presenza si comportasse come «una ragazzina isterica»

Pubblicità

cinziaandrei : @LaGrevia Lo siamo sempre stati, mostri che però prima non avevano la tecnologia ( ma il funerale di lady Diana o q… - GMichaelBot : RT @IOdonna: La groupie più aristocratica delle rockstar - IOdonna : La groupie più aristocratica delle rockstar - AnnaxLGxTS : RT @rada_maja: ??????21.giugno compie 40 anni William d’Ingilhterra, principe britannico, Duca di Cambridge, il nipote di Elisabetta II e figl… - diana_epstein : RT @JoJoFromJerz: More Lady Ruby, less Rudy Giuliani. -