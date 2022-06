La Tassa sul Biliardino, ultima follia del fisco italiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Evasori del bagnasciuga attenzione; durante l’estate alle porte potreste trovarvi vis a vis con un ispettore del fisco che sbuca da dietro un ombrellone per sanzionarvi mentre vi intrattenete con flipper, Biliardino, carambola o freccette. Tassa sui biliardini, in arrivo la stretta L’Agenzia delle Dogane ha infatti annunciato una stretta sui classici giochi da spiaggia minacciando sanzioni per gli stabilimenti balneari che non abbiano versato l’imposta sugli intrattenimenti (Isi) ), ovvero quella che si applica ai giochi a pagamento con vincita. Calciobalilla, ping pong e bocce, infatti, in Italia sono considerati alla stregua di videoporker e giochi d’azzardo e per questo i locali aperti al pubblico che abbiano installato tali dispositivi devono pagare una Tassa che ammonta all’8% dell’imponibile medio forfettario ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 giugno 2022) Evasori del bagnasciuga attenzione; durante l’estate alle porte potreste trovarvi vis a vis con un ispettore delche sbuca da dietro un ombrellone per sanzionarvi mentre vi intrattenete con flipper,, carambola o freccette.sui biliardini, in arrivo la stretta L’Agenzia delle Dogane ha infatti annunciato una stretta sui classici giochi da spiaggia minacciando sanzioni per gli stabilimenti balneari che non abbiano versato l’imposta sugli intrattenimenti (Isi) ), ovvero quella che si applica ai giochi a pagamento con vincita. Calciobalilla, ping pong e bocce, infatti, in Italia sono considerati alla stregua di videoporker e giochi d’azzardo e per questo i locali aperti al pubblico che abbiano installato tali dispositivi devono pagare unache ammonta all’8% dell’imponibile medio forfettario ...

