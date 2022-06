La stella dell’Aston Villa ruba i riflettori mentre l’Inghilterra Under 19 mette a fil di spada la Serbia

(Di giovedì 23 giugno 2022) 2022-06-22 22:04:40 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: La starCarney Chukwuemeka hato i titoli dei giornalisi è lanciata nelle semifinali dei Campionati Europei19 grazie alla vittoria per 4-0 sullamercoledì sera. Gli Young Lions hanno schierato una squadra che conteneva alcune delle prospettive più brillanti di Chelsea, Arsenal e Tottenham, ma è stato Chukwuemeka che ha continuato a dimostrarsi uno dei giocatori più talentuosi della sua fascia d’età, fornendo un gol e un assist. In primo luogo, è scivolato attraverso l’attaccante del Tottenham Dane Scarlett nei primi minuti della partita. OBIETTIVO!è ...

Pubblicità

Goal.com

... al cui rientro in pista il distacco'olandese dalla Ferrari ... con ancheMartin che recentemente ha lanciato segnali di ...addirittura in maniera più marcata per la monoposto della. ...Una conferma per ladel Manchester United e della ... In riferimento alla Serie A, il calciatore più social'ultima ... Steven GerrardVilla è secondo con 4,4 milioni e sul terzo ... Coutinho e l'ennesima rinascita: faro dell'Aston Villa, il Barcellona è il passato