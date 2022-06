La spiaggia di sabbia rosa e le acque chiare non si trovano solo in Sardegna: il magico posto da visitare (Di giovedì 23 giugno 2022) Una spiaggia di sabbia rosa, un mare cristallino e colori spettacolari: non siamo in Sardegna ma su un’altra isola, quella di Komodo. Ci troviamo in Indonesia, qui si trova Pantai Merah celebra spiaggia di Komodo famosa in tutto il mondo proprio per il particolare colore della sua sabbia. LEGGI ANCHE:– Sardegna, la spiaggia ‘dove inizia il mondo’: la perla poco conosciuta dai turisti Sembra quasi essere stata colorata con un rosa Big Babol, questo spettacolo della natura che fa parte del Parco Nazionale dichiarato nel 1986 Patrimonio dell’Umanità e Riserva della biosfera dell’UNESCO. Pantai Merah a Komodo in Indonesia. Crediti foto@shutterstockOvviamente nessuno ha colorato artificialmente questo luogo: ci ha pensato la ... Leggi su funweek (Di giovedì 23 giugno 2022) Unadi, un mare cristallino e colori spettacolari: non siamo inma su un’altra isola, quella di Komodo. Ci troviamo in Indonesia, qui si trova Pantai Merah celebradi Komodo famosa in tutto il mondo proprio per il particolare colore della sua. LEGGI ANCHE:–, la‘dove inizia il mondo’: la perla poco conosciuta dai turisti Sembra quasi essere stata colorata con unBig Babol, questo spettacolo della natura che fa parte del Parco Nazionale dichiarato nel 1986 Patrimonio dell’Umanità e Riserva della biosfera dell’UNESCO. Pantai Merah a Komodo in Indonesia. Crediti foto@shutterstockOvviamente nessuno ha colorato artificialmente questo luogo: ci ha pensato la ...

