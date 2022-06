La solitudine di Conte e le telefonate ai big: “Te ne vai anche tu?” (Di giovedì 23 giugno 2022) Sembra uscito da Atlantide. Non dalla sede elegantissima, ma sempre più vuota del M5s. A Giuseppe Conte mentre parla gli si forma una ruga sulla guancia sinistra. E’ provato. E’ us... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 giugno 2022) Sembra uscito da Atlantide. Non dalla sede elegantissima, ma sempre più vuota del M5s. A Giuseppementre parla gli si forma una ruga sulla guancia sinistra. E’ provato. E’ us...nuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

DoadyG : Conte: 'Sostegno a Draghi non in discussione, non lascio la guida M5s' - Pamelap76 : @giangi20l @conte_ssa23 @losaterry Se il problema è la solitudine allora basta una convivenza con un un'amica/o...… - Fred_J_Earls : @operatwitt Probabile. Ma l'unico ad andarsene sarà proprio Conte (che non è nemmeno in parlamento. La solitudine dei numeri 0 - Giacometta3 : RT @Sergio_GS: @24Mattino @paolomieli Sicuri che si 'aprirebbe'? E' dal 30 Marzo che Conte e i 5S l'hanno imboccata prendendo in splendida… - Sergio_GS : @24Mattino @paolomieli Sicuri che si 'aprirebbe'? E' dal 30 Marzo che Conte e i 5S l'hanno imboccata prendendo in s… -