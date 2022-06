La sincronette Anita Alvarez sviene in acqua e viene salvata dall'allenatrice - Sport - Altri Sport (Di giovedì 23 giugno 2022) Anita Alvarez Budapest (Ungheria), 23 giugno 2022 - Attimi di paura ieri a Budapest , nel corso della finale del singolo libero di nuoto sincronizzato dei Mondiali. Alla Szechy pool, intorno alle 16. Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022)Budapest (Ungheria), 23 giugno 2022 - Attimi di paura ieri a Budapest , nel corso della finale del singolo libero di nuoto sincronizzato dei Mondiali. Alla Szechy pool, intorno alle 16.

Pubblicità

msn_italia : Panico ai mondiali di nuoto, la sincronette Anita Alvarez sviene in acqua. L'allenatrice si tuffa e la salva FOTO - emanugi07 : Panico ai mondiali di nuoto, la sincronette Anita Alvarez sviene in acqua. L'allenatrice si tuffa e la salva FOTO - leggoit : Panico ai mondiali di nuoto, la sincronette Anita Alvarez sviene in acqua. L'allenatrice si tuffa e la salva FOTO - CarloGalati : Nell’acqua si danza come sulla terra ferma. Si toglie il fiato agli altri non a se stessi. La storia di Anita Alvar… -