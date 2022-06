(Di giovedì 23 giugno 2022) La LegaA ha presentato nella giornata di oggi il nuovo pallone per la prossima. Si tratta del Puma Orbita, il primo realizzato in collaborazione con il brand di abbigliamento sportivo tedesco. La partnership è stata ufficializzata nei mesi scorsi, in sostituzione di quella con Nike, che ha fornito i palloni ai club

Pubblicità

sportli26181512 : #Marketing #Notizie La Serie A aggiorna il logo per la nuova stagione: La Lega Serie A ha presentato nella giornata… - sportface2016 : #Napoli, il #CorrieredelloSport aggiorna sul caso #Osimhen: ascoltati dalla Procura #Liguori e #Palmieri - heartgotteethx : @patronuspower Io sto seguendo la tua sottonaggine manco fosse una serie tv, ti prego aggiorna sempre non smettere mai - TecBab : Sony aggiorna il Walkman ad alta risoluzione della serie Signature con nuove funzionalità e prezzi più elevati -

Calcio e Finanza

Vai all'Osservatorio Numeri e infografiche Unadi infografiche navigabili per conoscere nel dettaglio tutte le facce del PNRR: le missioni, i costi, gli obbiettivi da centrare semestre per ...... Jeffrey Dean Morgani fan: "Isle of the Dead vi sconvolgerà!" LEGGI - The Walking Dead: nello spinoff su Daryl potrebbero apparire personaggi "scomparsi" nellaoriginale Nel 2017 ... La Serie A aggiorna il logo per la nuova stagione La Lega Serie A ha presentato nella giornata di oggi il nuovo pallone per la prossima stagione. Si tratta del Puma Orbita, il primo realizzato in collaborazione con il brand di abbigliamento sportivo ...Italia, Ranking FIFA aggiornato: la TOP 10 della nuova classifica aggiornata. La nazionale azzurra scende di una posizione I nuovo ranking FIFA dice che l’Italia ha perso una posizione e si ritrova or ...