La Regina Elisabetta ci dà un taglio: ecco il nuovo hair look (Di giovedì 23 giugno 2022) nuovo taglio per la Regina Elisabetta che ha sfoltito la chioma e accorciato i riccioli (AP) Meglio tardi che mai. Non è mai troppo tardi per rivoluzionare la propria immagine con un taglio nuovo di zecca. Lo sa perfino la Regina Elisabetta che, abbandonato il suo taglio iconico sfoggiato in 70 anni di Regno, ha dato nuova forma e piega alla sua capigliatura. Sua Maestà, infatti, nelle ultime immagini arrivate da Palazzo ha una chioma sfoltita e più corta sui lati e sul collo. Un hair look più short e dal sapore decisamente estivo, dunque. Ma anche una vera e propria rivoluzione nella sua hair evolution. Nella quale non appare mai un taglio così corto, soprattutto ... Leggi su amica (Di giovedì 23 giugno 2022)per lache ha sfoltito la chioma e accorciato i riccioli (AP) Meglio tardi che mai. Non è mai troppo tardi per rivoluzionare la propria immagine con undi zecca. Lo sa perfino lache, abbandonato il suoiconico sfoggiato in 70 anni di Regno, ha dato nuova forma e piega alla sua capigliatura. Sua Maestà, infatti, nelle ultime immagini arrivate da Palazzo ha una chioma sfoltita e più corta sui lati e sul collo. Unpiù short e dal sapore decisamente estivo, dunque. Ma anche una vera e propria rivoluzione nella suaevolution. Nella quale non appare mai uncosì corto, soprattutto ...

