La Rai ha come simbolo il cavallo ma riesce a perdere il Palio di Siena (Di giovedì 23 giugno 2022) Sanno trattare con i partiti ma non sanno negoziare con i fantini. Qual è uno dei più grandi eventi italiani, conosciuti in tutti il mondo? E’ senza dubbio il Palio di Siena e la dirigenza Rai è riuscita a perderlo per la seconda volta nella storia. La prima volta nel 1995 a favore di Mediaset, la seconda quest’anno. Se lo è aggiudicato, dopo trattativa, La7. La notizia l’ha data Il Corriere della Sera che fa parte del gruppo Cairo così come La7. In questo caso il catenaccio dell’articolo vale l’articolo. Soddisfatti, al Corriere, hanno praticato lo sberleffo: “Il 2 luglio il collegamento senza interruzioni”. Si riferivano chiaramente alla vicenda della campionessa Benedetta Pilato la cui vittoria è stata interrotta sul più bello da Rai 2. L’accordo è stato siglato per quattro anni e per 540 mila euro. Chi se non la Rai avrebbe dovuto ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 giugno 2022) Sanno trattare con i partiti ma non sanno negoziare con i fantini. Qual è uno dei più grandi eventi italiani, conosciuti in tutti il mondo? E’ senza dubbio ildie la dirigenza Rai è riuscita a perderlo per la seconda volta nella storia. La prima volta nel 1995 a favore di Mediaset, la seconda quest’anno. Se lo è aggiudicato, dopo trattativa, La7. La notizia l’ha data Il Corriere della Sera che fa parte del gruppo Cairo cosìLa7. In questo caso il catenaccio dell’articolo vale l’articolo. Soddisfatti, al Corriere, hanno praticato lo sberleffo: “Il 2 luglio il collegamento senza interruzioni”. Si riferivano chiaramente alla vicenda della campionessa Benedetta Pilato la cui vittoria è stata interrotta sul più bello da Rai 2. L’accordo è stato siglato per quattro anni e per 540 mila euro. Chi se non la Rai avrebbe dovuto ...

Pubblicità

GiovaQuez : Endorsement di livello da parte di chi ieri criticava i vaccini come oggi le armi all'Ucraina. Anche per Alternativ… - corgi_lover : RT @glfelicetti: Il Palio di Siena con i suoi cavalli morti e feriti trasloca da RAI a @La7tv - emanuelegiusep3 : RT @marangelo2005: Al contrario di quanto ascoltato da rai 1 ora, a Severodonetz si combatte duramente ma la città non è circondata .come… - Animal_Genocide : RT @glfelicetti: Il Palio di Siena con i suoi cavalli morti e feriti trasloca da RAI a @La7tv - Rudpert : RT @PicodaMirandola: Complottisti in RAI rivelano che il governo continua a comprare preparazioni coperte da segreto militare, scadute e ad… -