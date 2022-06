La quarta linea dell’inceneritore di Acerra, la Chiesa incontra la città: lunedì il dibattito con il vescovo Di Donna (Di giovedì 23 giugno 2022) La quarta linea dell’inceneritore e il futuro di Acerra nel dibattito promosso dal vescovo Antonio Di Donna in programma lunedì 27 giugno 2022 alle ore 19.00 presso il Chiostro del Seminario in Piazza Duomo. A più di 20 anni dalla prima imponente marcia silenziosa ad Acerra per esprimere la preoccupazione della gente circa la costruzione dell’inceneritore – e a sette anni dall’enciclica Laudato sì in cui Papa Francesco chiede che nel “dibattito devono avere un posto privilegiato gli abitanti del luogo, i quali si interrogano su ciò che vogliono per sé e per i propri figli, e possono tenere in considerazione le finalità che trascendono l’interesse economico immediato” – la Chiesa di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 giugno 2022) Lae il futuro dinelpromosso dalAntonio Diin programma27 giugno 2022 alle ore 19.00 presso il Chiostro del Seminario in Piazza Duomo. A più di 20 anni dalla prima imponente marcia silenziosa adper esprimere la preoccupazione della gente circa la costruzione– e a sette anni dall’enciclica Laudato sì in cui Papa Francesco chiede che nel “devono avere un posto privilegiato gli abitanti del luogo, i quali si interrogano su ciò che vogliono per sé e per i propri figli, e possono tenere in considerazione le finalità che trascendono l’interesse economico immediato” – ladi ...

SegniTempi : Acerra dice no alla quarta linea del termovalizzatore. Il vescovo Di Donna incontra i cittadini -… - Massxmo : Uff. Nino??. Tutti gli altri criminali luciferini per il NWO,quarta rivoluzione industriale etc etc. Hanno oltrepass… - GiosuRosa : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Acerra, il vescovo: Di Donna: «No alla quarta linea dell’inceneritore» - francypar71 : #Napoli Rifiuti ad Acerra, il vescovo Di Donna dice no alla quarta linea dell'inceneritore - ParliamoDiNews : Acerra, Chiesa e città contro la quarta linea dell`inceneritore #Acerra #termovalorizzatore #21giugno -