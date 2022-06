La pandemia rialza la testa: impennata di casi in tutte le Regioni. A livello nazionale i nuovi contagi salgono del 58,9% (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo mesi di relativa calma che facevano presagire la fine della pandemia, il Covid torna a fare paura. In pochi giorni e complice la nuova variane Omicron 5, sembra di essere tornati indietro a un anno fa quando i contagi crescevano a un ritmo vertiginoso e la campagna vaccinale stentava a decollare. Eppure la pura e semplice realtà è che siamo di fronte all’ennesima nuova ondata con una crescita poderosa dei casi. E questa, stando all’ultimo report della fondazione Gimbe, non risparmia nessuna regione. Si va dal +31,3% in sette giorni registrato in Valle d’Aosta, al valore fuoriscala del Friuli-Venezia Giulia dove si segna un +91,5%. Su scala nazionale la crescita dei nuovi contagi ha toccato vette che non si vedevano da mesi, segnando un complessivo +58,9%. “Assistiamo a una netta ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo mesi di relativa calma che facevano presagire la fine della, il Covid torna a fare paura. In pochi giorni e complice la nuova variane Omicron 5, sembra di essere tornati indietro a un anno fa quando icrescevano a un ritmo vertiginoso e la campagna vaccinale stentava a decollare. Eppure la pura e semplice realtà è che siamo di fronte all’ennesima nuova ondata con una crescita poderosa dei. E questa, stando all’ultimo report della fondazione Gimbe, non risparmia nessuna regione. Si va dal +31,3% in sette giorni registrato in Valle d’Aosta, al valore fuoriscala del Friuli-Venezia Giulia dove si segna un +91,5%. Su scalala crescita deiha toccato vette che non si vedevano da mesi, segnando un complessivo +58,9%. “Assistiamo a una netta ...

