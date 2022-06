La pandemia rialza la testa e non c’è nessuna regione che può dirsi al sicuro. A livello nazionale salgono del 58,9% i nuovi contagi (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo mesi di relativa calma che facevano presagire la fine della pandemia, il Covid torna a fare paura. Nel volgere di pochi giorni e complice l’esplosione della nuova variane Omicron 5, sembra di essere tornati indietro ad almeno un anno fa quando i contagi crescevano a un ritmo vertiginoso e la campagna vaccinale stentava a decollare. Eppure la realtà è che siamo di fronte ad una nuova e poderosa ondata con una crescita poderosa dei casi, stando all’ultimo report della fondazione Gimbe, che non risparmia nessuna regione. Si va dal +31,3% in sette giorni registrato in Valle d’Aosta, al valore fuoriscala del Friuli-Venezia Giulia dove si segna un +91,5%. Su scala nazionale la crescita dei nuovi contagi ha toccato vette che non si vedevano da mesi, segnando un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo mesi di relativa calma che facevano presagire la fine della, il Covid torna a fare paura. Nel volgere di pochi giorni e complice l’esplosione della nuova variane Omicron 5, sembra di essere tornati indietro ad almeno un anno fa quando icrescevano a un ritmo vertiginoso e la campagna vaccinale stentava a decollare. Eppure la realtà è che siamo di fronte ad una nuova e poderosa ondata con una crescita poderosa dei casi, stando all’ultimo report della fondazione Gimbe, che non risparmia. Si va dal +31,3% in sette giorni registrato in Valle d’Aosta, al valore fuoriscala del Friuli-Venezia Giulia dove si segna un +91,5%. Su scalala crescita deiha toccato vette che non si vedevano da mesi, segnando un ...

