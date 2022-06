La nuotatrice che stava affogando ai Mondiali senza che nessuno se ne accorgesse

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 giugno 2022) Ieri aidi nuoto per poco non è affogata un’atleta: la statunitense Anita Alvarez ha chiuso l’esercizio del sincronizzato, ed è andata a fondo, inerte. Svenuta per un attacco d’ansia misto alla fatica. La sua allenatrice, la spagnola Andrea Fuentes, si è tuffata in acqua per soccorrerla, vestita, e l’ha riportata a bordo vasca. L’hanno rianimata in ambulanza. E non se n’è accorto quasi. Solo i presenti. Del dramma non ci sono video. Solo le foto. Nel 2022 – in un mondo ripreso minuziosamente da milioni di telecamere pubbliche e private – aidi nuoto la storia la fanno le “vecchie” foto. Scatti. Che poi finiranno montati in sequenza per dare un movimento alle immagini, come si faceva per i cartoni animati. La regìa internazionale non aveva telecamere puntate su Alvarez, in quel momento. Il video della Rai è, da ...