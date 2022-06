La notizia della falsa morte di Piera Maggio fa infuriare Federica Sciarelli | “Denunciamo | mancanza di rispetto”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 23 giugno 2022) La puntata di Chi l’ha visto in onda il 22 giugno 2022, si è aperta con un discorso molto importante diche appoggiamo in pieno. Lo appoggiamo perchè spesso, a causa di siti come quello che ha creato, costruito e rilanciato questa bufala, anche chi come noi fa invece un lavoro serio e onesto, viene accusato di lanciare on line bufale. Non è nel nostro stile ma purtroppo, fino a quando ci saranno siti on line pronti a diffondere fake news, anche gli altri, non riusciranno sempre a essere credibili. Tutto è partito pochi giorni fa quando un sito annunciava ladi. Unache poi altri blog di piccola portata hanno ripreso, unache però è diventata virale visto che ormai i post sui social, si diffondono a macchia di ...