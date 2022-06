La musica del cosmo (Di giovedì 23 giugno 2022) Il mondo dell'infinitamente piccolo ci unisce con la vastità dell'universo. «Se le particelle che compongono i raggi cosmici (sorta di «venti» invisibili che attraversano continuamente la Terra, ndr) fossero schiaffi non troveremmo pace, perché ne siamo bombardati. La realtà è che ci sembra tutto lontano, ma siamo immersi nel cosmo», spiega l'ingegnere Attanasio dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS). Per celebrare i 70 anni dell'istituto e i 35 dei laboratori martedì 21 giugno, all'Auditorium del Parco de L'Aquila, si è tenuto un evento speciale che ha messo al centro della scena la musica dello spazio. A dirigere i solisti del Sesto Armonico è stato il Maestro Peppe Vessicchio e oltre ad arie conosciute e brani tratti da film, nella notte abruzzese sono risuonate le «Sinfonie ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) Il mondo dell'infinitamente piccolo ci unisce con la vastità dell'universo. «Se le particelle che compongono i raggi cosmici (sorta di «venti» invisibili che attraversano continuamente la Terra, ndr) fossero schiaffi non troveremmo pace, perché ne siamo bombardati. La realtà è che ci sembra tutto lontano, ma siamo immersi nel», spiega l'ingegnere Attanasio dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS). Per celebrare i 70 anni dell'istituto e i 35 dei laboratori martedì 21 giugno, all'Auditorium del Parco de L'Aquila, si è tenuto un evento speciale che ha messo al centro della scena ladello spazio. A dirigere i solisti del Sesto Armonico è stato il Maestro Peppe Vessicchio e oltre ad arie conosciute e brani tratti da film, nella notte abruzzese sono risuonate le «Sinfonie ...

