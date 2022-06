La morte misteriosa del papa | qualcosa di terribile è accaduto

(Di giovedì 23 giugno 2022) Si dice: morto unse ne fa un altro. Ma ladi unè un evento tragico per l’intera Cristianità e un terremoto politico per il Vaticano. Se il pontefice è malato da tempo, e si sa che sta per abbandonare questo mondo, i cardinali hanno tutto il tempo per organizzarsi e cominciare a pensare a un successore. Quando il decesso è improvviso, sul seggio di Pietro calano le tenebre. La gente diventa sospettosa e nascono strane idee: si parla di complotti, omicidi, segreti e terribili misteri irrisolti. Prendiamo per esempio ladi Giovanni Paolo I, avvenuta quando nessuno se l’aspettava, nella notte del 28 settembre 1978. Dopo trentatré giorni appena di pontificato. Per la Chiesa cattolica non c’è mai stato un evento più scioccante e destabilizzante. E ancora oggi non sappiamo nulla di certo su quel ...

