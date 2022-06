La Francia rischia una paralisi politica simile a quella dello “straordinario” modello italiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu – In Francia si rischia una paralisi politica. Pure piuttosto grossa, a giudicare dai numeri delle elezioni legislative appena passate. La Francia e il rischio di paralisi politica Il presidente Emmanuel Macron ha escluso categoricamente la possibilità di un “governo di unità nazionale”, come riportato anche da Agenzia Nova. Che si legge nel modo che noi conosciamo fin troppo bene: l’esecutivo tecnico o simil tale, che si mette in piedi quando ci sono troppe divergenze nell’assemblea dei rappresentanti. Si potrebbe obiettare che quasi ovunque, in Occidente, ormai ci siano “governi di unità nazionale” impliciti, sempre votati agli stessi programmi, salvo lievissime varianti sul tema, ma questo renderebbe troppo grassa la nostra riflessione, e quindi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu – Insiuna. Pure piuttosto grossa, a giudicare dai numeri delle elezioni legislative appena passate. Lae il rischio diIl presidente Emmanuel Macron ha escluso categoricamente la possibilità di un “governo di unità nazionale”, come riportato anche da Agenzia Nova. Che si legge nel modo che noi conosciamo fin troppo bene: l’esecutivo tecnico o simil tale, che si mette in piedi quando ci sono troppe divergenze nell’assemblea dei rappresentanti. Si potrebbe obiettare che quasi ovunque, in Occidente, ormai ci siano “governi di unità nazionale” impliciti, sempre votati agli stessi programmi, salvo lievissime varianti sul tema, ma questo renderebbe troppo grassa la nostra riflessione, e quindi ...

