(Di giovedì 23 giugno 2022) Alle due del pomeriggio Alfonso Bonafede, detto Fofò, se ne sta a cavalcioni di una poltrona in Transatlantico, alla Camera dei deputati. Accartocciato. La gamba destra sul bracciolo. Le cuffie all... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

RadicchioAnarco : Spero che Di Maio traslochi nella Lega, così lui e #salvinimmerda potranno travestirsi da Timon e Pumbaa per carnevale. #dimaiommerda - superpave : @erretti42 Di Maio oramai ha assunto persino la postura di un piddino. Sia coerente e traslochi nel @pdnetwork #DiMaiOut -

Il Foglio

... immagini di scatoloni,nella casa di Palermo,in quella di Roma. E dopo le sue ... Dismentisce Conte e Grillo: " indecoroso buttare in pasto il nome della Belloni senza accordo ...E' una interpretazione forzata della Costituzione, che die trasportatori non fa menzione.O Mattarella non è un "patriota" Bel respiro di sollievo per Giuseppe Conte e Luigi Di, che ... La Di Maio traslochi. Il M5s si trasferisce da Giggino