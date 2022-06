La denuncia dell'aspirante commessa: "280 euro al mese per 10 ore al giorno" (Di giovedì 23 giugno 2022) AGI - Duecentottanta euro al mese per dieci ore al giorno di lavoro. Questa è quanto avrebbero offerto a Francesca Sebastiani, napoletana di 22 anni, i titolari di una ditta di abbigliamento della provincia di Napoli. La ragazza ha avuto con loro uno scambio di battute, per un posto di lavoro in un negozio, via chat. Poi, indignata, ha pubblicato sui social un video-denuncia. "Se 70 euro alla settimana li volessero dare ai tuoi figli, tu cosa diresti? No, è ovvio. E allora perché ti lamenti? Non ti lamentare se i ragazzi oggi non vogliono lavorare, che non trovate personale", dice Francesca nel post TikTok. @zkekka Voglio proprio sapere la vostra opinione #perte #neiperte #giovani #viral #zkekka ? suono originale - Francesca Sebastiani Lo scorso 15 giugno, ... Leggi su agi (Di giovedì 23 giugno 2022) AGI - Duecentottantaalper dieci ore aldi lavoro. Questa è quanto avrebbero offerto a Francesca Sebastiani, napoletana di 22 anni, i titolari di una ditta di abbigliamentoa provincia di Napoli. La ragazza ha avuto con loro uno scambio di battute, per un posto di lavoro in un negozio, via chat. Poi, indignata, ha pubblicato sui social un video-. "Se 70alla settimana li volessero dare ai tuoi figli, tu cosa diresti? No, è ovvio. E allora perché ti lamenti? Non ti lamentare se i ragazzi oggi non vogliono lavorare, che non trovate personale", dice Francesca nel post TikTok. @zkekka Voglio proprio sapere la vostra opinione #perte #neiperte #giovani #viral #zkekka ? suono originale - Francesca Sebastiani Lo scorso 15 giugno, ...

Pubblicità

riotta : Il caos del post #Brexit in UK, economia, commercio, emigrazione, agricoltura, denuncia forte oggi @ft dell'ex vice… - Tg3web : Una campagna di russificazione dei bambini è in pieno svolgimento nei territori dell'Ucraina occupati. Al Tg3 la de… - telodogratis : La denuncia dell’aspirante commessa: “280 euro al mese per 10 ore al giorno” - sulsitodisimone : La denuncia dell'aspirante commessa: '280 euro al mese per 10 ore al giorno' - Sport_Fair : Caterina Collovati contro Max Allegri Le parole della moglie dell'ex calciatore dopo la denuncia del tecnico bianco… -