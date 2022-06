La Corte Suprema americana in direzione opposta al Congresso sulle armi (Di giovedì 23 giugno 2022) Ha abolito una legge dello stato di New York che limitava la facoltà di portarle negli spazi pubblici, mentre il Senato sta approvando una riforma restrittiva Leggi su ilpost (Di giovedì 23 giugno 2022) Ha abolito una legge dello stato di New York che limitava la facoltà di portarle negli spazi pubblici, mentre il Senato sta approvando una riforma restrittiva

Pubblicità

Corriere : Anche a New York si potrà girare armati: la Corte suprema boccia le limitazioni in vigore da 100 anni - Agenzia_Ansa : Sì alle armi anche fuori casa, la Corte suprema americana ha bocciato le restrizioni al porto d'armi a New York che… - CRINICO72 : Oggi,la Corte Suprema USA ha stabilito che per andare in giro armati non serve un valido motivo. Oltre 10000 morti… - giuseppetp55 : La Corte Suprema degli USA non cambia mai,non gli sono bastate tutte quelle vittime innocenti,assassinati da tanti… - gemin_steven98 : RT @ilpost: La Corte Suprema americana in direzione opposta al Congresso sulle armi -