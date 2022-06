La coca per lo sballo gli costa 4 anni: l'uomo con precedenti analoghi legati allo spaccio ora rischia il carcere (Di giovedì 23 giugno 2022) PESARO - La cocaina era destinata allo sballo delle feste di Halloween. Ma non ci arrivò mai perché la squadra mobile la sequestrò prima. La condanna è pesante. Ieri il patteggiamento per un albanese ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 23 giugno 2022) PESARO - Laina era destinatadelle feste di Hween. Ma non ci arrivò mai perché la squadra mobile la sequestrò prima. La condanna è pesante. Ieri il patteggiamento per un albanese ...

Pubblicità

erretti42 : @JSfromWichita @ErmannoKilgore Non dire stronzate. Voi chi? Io certo no. Io ho difeso Di Maio da attacchi volgari,… - GianniGiudice1 : @SecolodItalia1 Insieme al San Paolo. Coca a fanta per tutti - ElioFx76 : @LucaGhislo @MaryGattara Un po’ troppa coca cola su per il naso, tranquillo - GabriSan92 : @SuperDwight14 @woffino @CB_Ignoranza Lo pagate 8M per un anno di prestito eh, mica panino e coca cola. Ibra per lo… - CruzLazio : @morenophilips @GGianluca89 Senti la coca cola per Giangi la pago io sti bastardi non se lo meritano -