La cicatrice di Fedez dopo tre mesi: "Fisioterapia e forza di volontà per arrivare pronto" (Di giovedì 23 giugno 2022) Tra un tentativo di far dire alla piccola Vittoria "papà" e le prove per Love Mi Fedez mostra la cicatrice e pensa al percorso fatto in questi tre mesi. Fedez è più forte di prima, consapevole di essere stato fortunato perché ha scoperto in tempo il tumore al pancreas e fiero delle sue ferite che gli ricordano cose che non desidera dimenticare. Mancano tre giorni al grande evento a Milano, il concerto gratuito in Piazza del Duomo in collaborazione con J-Ax e gli amici artisti che saliranno con lui sul palco. Il 28 giugno si avvicina, Fedez è pronto e oggi sono tre mesi esatti dall'operazione. Pubblica le foto del post intervento, di quando la paura era ancora presente, lui era ancora in ospedale ma in piedi con i cerottoni che gli coprivano i punti ...

