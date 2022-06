La chat di Ethan dei Maneskin nel processo per stupro al calciatore Portanova | «Ma il batterista è estraneo ai fatti»

(Di giovedì 23 giugno 2022) Unasmuove le acque in aula, nel corso dell’udienza preliminare a Siena per le indagini riguardo Manolo. Il centrocampista del Genoa è accusato con altri tre ragazzi (suo fratello, allora minorenne, suo cugino e un amico) per una presunta violenza sessuale di gruppo che sarebbe avvenuta alla fine del maggio 2021. A denunciare l’accaduto era stata una studentessa di Siena di 22 anni: proprio su di lei e sul suo profilo psicologico si stanno concentrando i legali degli imputati. L’avvocato Alessandro Betti, che difende il cugino di, ha indepositato davanti al giudice per l’udienza preliminare di Siena (che dovrà decidere se mandare o meno aildel Genoa e gli altri), la relazione di una psicologa forense. Insinuazioni respinte ...

vincentdeange15 : Il batterista dei Måneskin, Ethan Torchio, pur essendo estraneo ai fatti, potrebbe essere chiamato a testimoniare n… -

... ha prodotto nel processo in corso a Siena la trascrizione di una. Abbonati per leggere ancheAndrea Pasqualetto per corriere.it portanova Si doveva parlare di Manolo Portanova e dei suoi amici. C'era di mezzo la delicata indagine per stupro nata dalla denuncia di una studentessa ventiduenne ...Il centrocampista del Genoa e i suoi amici sono accusati di stupro di gruppo. In udienza finisce anche la chat con Ethan Torchio, il batterista della band ...Ethan Torchio, che non è indagato e non c'entra assolutamente niente con la vicenda. La difesa di uno degli indagati – racconta il Corriere della Sera – ha infatti presentato la consulenza di una ...