La casa nella prateria: Michael Landon svela il mistero della cancellazione | Gli ascolti andavano ancora benissimo (Di giovedì 23 giugno 2022) Una delle serie di maggior successo di ogni tempo finì improvvisamente nel 1982, con l’incendio e l’esplosione del set, davanti agli occhi degli spettatori. Le vere ragioni dello stop non erano state mai chiarite. La casa nella prateria è stata qualcosa di più di una serie. Non a caso è l’unica serie della storia della TV a non essere mai stata fuori onda nemmeno per una stagione, dalla data della sua prima messa in onda, nel 1974. La casa nella prateria, l’ultimo segreto Web SourceLo show racconta la vita della famiglia Ingalls a Walnut Grove nel Minnesota. Ma come tutti gli appassionati sanno era girata nella Simi Valley, in California, vicino a Los Angeles. Una posizione strategica per i servizi di ... Leggi su newstv (Di giovedì 23 giugno 2022) Una delle serie di maggior successo di ogni tempo finì improvvisamente nel 1982, con l’incendio e l’esplosione del set, davanti agli occhi degli spettatori. Le vere ragioni dello stop non erano state mai chiarite. Laè stata qualcosa di più di una serie. Non a caso è l’unica seriestoriaTV a non essere mai stata fuori onda nemmeno per una stagione, dalla datasua prima messa in onda, nel 1974. La, l’ultimo segreto Web SourceLo show racconta la vitafamiglia Ingalls a Walnut Grove nel Minnesota. Ma come tutti gli appassionati sanno era girataSimi Valley, in California, vicino a Los Angeles. Una posizione strategica per i servizi di ...

Pubblicità

Eurosport_IT : APPLAUSI PER LE NOSTRE RAGAZZE! ?????? Troppo forte la Francia per l'Italia: Battiston, Passaro, Criscio e Gregorio… - Eurosport_IT : L’Italvolley batte i padroni di casa ?????? Nella partita contro il Brasile, l’Italia è la più forte: le Campionesse… - enpaonlus : Pumo, il cane libero di Grottaglie torna a casa. Il Vicesindaco: «È parte della nostra comunità» ENPA ringrazia il… - radio_m2o : Ora si può dormire nella casa di #Mammahopersolaereo grazie ad #Airbnb ?? - mrcatalano58 : RT @a_saba78: Ricorda il cielo che hai dimenticato nella tua stanza, confondendo il blu dello schermo con il cosmo interiore. Non importa q… -