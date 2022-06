(Di giovedì 23 giugno 2022) Ups sta testando eQuad, una bici a pedalata assistita su quattro ruote che rimpiazzerà i furgoni Pedalare per ottimizzare i tempi di consegna e alleggerire l'impatto sull'ambiente. Sono i due principali motivi per cui Ups sta testando l'eQuad, una bicicletta elettrica a quattro ruote in grado di aggirare il traffico e le difficoltà di parcheggio. L'esperimento è partito in due dellepiù complicate per la …

Pubblicità

Mashable Italia

Legittimi impedimenti risolti dalla bicicletta elettrica, pedelec oche dir si voglia. ... nel caso dellebike. Certo, il fatto che siano di norma costose le rendono bocconi appetibili per ...Decathlon nel mondoe - bike Anche Decathlon ha iniziato a vendere la sua e - bike. Il colosso francese dell'abbigliamento sportivo è da tempo interessato al mondo delle bici a pedalata ... La cargo ebike che può rivoluzionare le consegne e ridurre gli ingorghi in città Ci penso da un po’, esattamente da quando Fedez ha postato su Instagram un video di lui con i figli a spasso in cargo bike a CityLife, Milano: come mi […] ...Un momento di felicità in famiglia si trasforma – anche – in un messaggio ecostostenibile: è quello che è successo con uno degli ultimi post pubblicati su Instagram da Fedez, alla guida della sua bici ...