La Campania non ha più il primato della pizza | Lombardia in pole | parola di CNA al Pizza Village

Presentato al Pizza Village di Napoli, in corso sul lungomare Caracciolo sino al 26 giugno, lo studio di mercato della CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato della piccola e media impresa, che ha evidenziato l'andamento delle attività legate al mondo della Pizza in Italia. I dati presentati dal responsabile del settore agroalimentare del CNA, Gabriele Rotini, indicano che la Campania non è più la regione capitale della Pizza e che lo scettro passa alla Lombardia. "Pizza Village si conferma, oltre che grande festa dedicata alla Pizza, oltre che grande strumento per la ...

