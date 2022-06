La BMW M3 Touring è per famiglie molto molto veloci

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 23 giugno 2022) La Bmw M3rappresenta una piccola rivoluzione nella mentalità della casa bavarese. Infatti, da quando è nata la prima M3 (nel 1985), nessuna Serie 3 station wagon aveva mai ricevuto le cure del reparto Motorsport. In tutti questi anni, chi ha voluto le prestazioni della M3 ha dovuto scegliere tra berlina, coupé e cabriolet. Una scelta particolare, del tutto opposta a quella di un competitor come Audi che con le sue famigliarissime - dalla RS2 fino ad arrivare alle ultime RS6 - ha creato una nicchia a sé state di vetture ad alte prestazioni. Tutto quello che bisogna sapere sulla Bmw M3Ad ogni modo, la Bmw M3si potrà ordinare da settembre e arriverà sul mercato verso la fine dell'anno. Il primo modo per riconoscerla è la griglia frontale, con il grande doppio rene verticale proprio di ...