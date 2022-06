La battaglia che spopolò la "fine del mondo" (Di giovedì 23 giugno 2022) L'isola di Hirta è la più distante di Scozia e oggi è completamente disabitata. Gli eventi che la scossero durante il primo conflitto mondiale, secondo alcuni storici, ne definirono il destino. Al resto, pensò il correre dei tempi Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 giugno 2022) L'isola di Hirta è la più distante di Scozia e oggi è completamente disabitata. Gli eventi che la scossero durante il primo conflitto mondiale, secondo alcuni storici, ne definirono il destino. Al resto, pensò il correre dei tempi

Pubblicità

matteosalvinimi : Dopo 3 anni di battaglia contro un male infame, Andrea stanotte è volato in Cielo. Un abbraccio e un pensiero, alla… - GassmanGassmann : Tutto il mio appoggio all’azione degli attivisti di @XrItaly ed a tutte le azioni pacifiche che verranno messe in a… - michelefina : RT @pdabruzzo: Il 19 giugno è stata la Giornata internazionale per l’eliminazione della #violenza sessuale nei conflitti. È storia antica… - sanfi25 : @Luizaconlaz @UltimaGenerazi1 Direi che chiamarla battaglia e un pó esagerato. Si divertono! - tbuccico69 : RT @capitelli_piero: Via Val maggia quando li sostituiamo che sono vergognosi per non parlare della situazione attuale @gualtierieurope @Sa… -