È finalmente arrivato il momento del meritato riposto per Khvicha, il giovane calciatore georgiano neoacquisto del Napoli , che dopo aver estasiato in patria con la maglia della Dinamo Batumi può prendersi un periodo di sosta prima di affrontare il ...Con la palla non sai mai cosa farà,tanti rigori. Ha imparato a difendere Il calcio ... Per quanto riguarda Kvara (sì per noiè Kvara), è chiaramente un'eccezione; è una persona ... Kvaratskhelia conquista la Georgia: eletto miglior giocatore del campionato Il giovane calciatore georgiano, neoacquisto del Napoli di Spalletti, è stato votato come il migliore in patria ...Khvicha Kvaratskhelia sarà a disposizione di mister Luciano Spalletti per il ritiro. Arriva un importante riconoscimento per il georgiano.