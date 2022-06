Kurenkov | l' uomo senza volto che prenderà il posto di Putin | lo hanno appena fatto ministro E

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 giugno 2022) Attenzione alle trame alle spalle di Vladimir. Lo zar infatti rischia grosso. La guerra ha portato all'avvio di un processo di discussione nei piani altri del potere russo che difficilmente può essere fermato con la repressione, le minacce o gli arresti. Maprova a portarsi avanti proponendo lui stesso il suo successore. E a quanto pare, come ricorda ilQuotidiano, il nome su cui si sono accesi i riflettori è quello di Alexander Vyacheslavovich. 50 anni circa e un soprannome pesantissimo: "L'". La recente nomina nei piani alti del governo ha di sicuro portato alla ribalta il suo nome per le strade di Mosca. Infatti è stato nominato "per la difesa civile, le emergenze e la mitigazione delle calamità ...