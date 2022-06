Koulibaly, Schira: “Rispetto agli altri ha più chance di restare, dipenderà dal prossimo incontro” (Di giovedì 23 giugno 2022) NAPOLI Schira Koulibaly – A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato. “Koulibaly non ha ancora rinnovato con il Napoli: quante possibilità ci sono di restare dopo le sue recenti parole? Le parole del mercato lasciano spesso il tempo che trovano. Attualmente, De Laurentiis è negli Stati Uniti, ma andrà in scena un incontro con il giocatore al suo ritorno. Spalletti vorrebbe tenere Kalidou e nominarlo capitano, c’è anche la volontà del giocatore di restare. Ma c’è una differenza economica tra le due parti. Il Napoli potrebbe offrirgli un contratto di 3 anni, ma bisogna verificare la situazione. Koulibaly ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 23 giugno 2022) NAPOLI– A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato. “non ha ancora rinnovato con il Napoli: quante possibilità ci sono didopo le sue recenti parole? Le parole del mercato lasciano spesso il tempo che trovano. Attualmente, De Laurentiis è negli Stati Uniti, ma andrà in scena uncon il giocatore al suo ritorno. Spalletti vorrebbe tenere Kalidou e nominarlo capitano, c’è anche la volontà del giocatore di. Ma c’è una differenza economica tra le due parti. Il Napoli potrebbe offrirgli un contratto di 3 anni, ma bisogna verificare la situazione....

