Khaby Lame è il nuovo re di TikTok: battuta Charli D'Amelio, è lui il più seguito al mondo (Di giovedì 23 giugno 2022) Khaby Lame è il nuovo re di TikTok. Il suo profilo è il più seguito al mondo con ben 142,5 milioni di follower, andando a scalzare il primato alla ballerina americana Charli...

GiusCandela : Con 142,4 milioni di follower Khaby Lame è il creator più seguito al mondo, il ragazzo di Chivasso ha superato Charli D'Amelio su TikTok. - MediasetTgcom24 : Khaby Lame è il più seguito al mondo su TikTok: battuta Charli D'Amelio #KHABYLAME - LaStampa : Khaby Lame ha superato anche Charli D’Amelio: è il più seguito su TikTok. - Pabel_61 : RT @M49liberorso: Ragazze/i non dico 142,4 milioni di follower come Khaby Lame ma metteteci un po’ di impegno eddai. Give me a Chance #S… - Affaritaliani : Khaby Lame è il re di TikTok: con 142,4 mln di follower supera Charli D'Amelio -